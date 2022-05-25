Россиянам объяснили особенности укрепления рубля

Аналитик Голубовский назвал негативной тенденцию укрепления рубля

Доллар сегодня рос, потому что экспортеры заплатили налоги. Сегодня был пик налогового периода. Что будет дальше, зависит от решения, которое примет Центробанк по ставке. Я считаю, что минимально допустимый курс — это 65. Так прокомментировал изменения на бирже аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил особенности укрепления рубля и назвал эту тенденцию негативной.

«Пагубная тенденция»

Курс доллара вырос в ходе торгов на Московской бирже 25 мая до отметки выше 60 рублей, как свидетельствуют данные площадки.

«Если Центробанк хочет добиться перелома этой пагубной тенденции укрепления рубля, то ставку надо резко снижать, как минимум до десяти процентов сразу. Если они проявят осторожность, то я боюсь, что это укрепление может продолжиться дальше», — заявил Голубовский.

При таком курсе скоро придется глушить некоторые скважины. Добыча станет нерентабельной Дмитрий Голубовский аналитик

Аналитик уверен, что снижение ставки не спровоцирует инфляцию, а нынешняя ситуация уже опасна для российской экономики.

«У нас недельные темпы инфляции уже упали до докризисных уровней и даже до уровней конца прошлого года, когда ставка была десять процентов. Поэтому осторожничать здесь не имеет смысла. Из-за резкого укрепления рубля люди перестали брать потребительский кредит, просел спрос», — сообщил он.

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«Неортодоксальный ход»

Голубовский убежден, что необходимо сделать необычный для экономической политики ход.

Я бы сделал неортодоксальный ход — резкое смягчение денежной политики, чтобы импортеры начали брать кредиты Дмитрий Голубовский аналитик

«На самом деле это тот случай, когда высокая ставка стимулирует инфляцию. Плюс еще очень дорогая финансовая логистика, ведь сейчас платежи приходится проводить через третьи страны. Такая логистика требует больше оборотных средств. Эти деньги где-то надо взять. Поэтому, если мы хотим быстрой реанимации импорта и восстановить спрос, нужны дешевые деньги. А у нас сейчас их нет», — сказал аналитик.

Дмитрий Голубовский заявил, что сегодня в России не хватает рублей даже на выкуп валюты, которая приходит в страну, а курс доллара и евро на Московской бирже отличается от мирового курса.

«Курс евро и доллара на пять процентов ниже, чем на Форексе. Это безумие. Такого никогда не было. Это абсолютно нездоровая ситуация, связанная с тем, что рублей нет. А они должны быть. Тогда у нас и валютный рынок придет в чувство и перестанет быть безумным, а курс будет более адекватный и приемлемый для промышленности», — считает аналитик.

«Минимально допустимый курс»

Дмитрий Голубовский убежден, что рубль должен прекратить свое укрепление для восстановления промышленности.

65 рублей за доллар минимально допустимый курс для экономики

«При курсе 65 мы хотя бы сможем конкурировать с китайцами по стоимости рабочей силы, и у нас имеет смысл собирать что-то в стране из китайских комплектующих. Нам нужно как-то развиваться дальше, чтобы начать, нужны те, кто не будет бояться брать кредиты, рисковать и создавать что-то новое. Чтобы люди рисковали, нужно, чтобы они меньше давали банку. Чем меньше стоимость кредита, тем больше аппетит к риску. Исходя из этой логики, нам нужно резко смягчать денежную политику. В идеале к концу года мы должны получить ставку в пять процентов годовых, как бы это невероятно сейчас ни звучало», — заключил аналитик.

Центральный банк анонсировал 25 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, сейчас находящейся на уровне в 14 процентов. Аналитики ожидают, что она на фоне укрепления рубля будет снижена.