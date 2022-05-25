Россияне задолжали за услуги ЖКХ более триллиона рублей

Задолженность россиян по оплате услуг ЖКХ достигла около 1,5 триллиона рублей

Задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу 2021 года достигла более триллиона рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минстроя и Росстата.

Ведомство подсчитало задолженность населения, а также отдельных предприятий и организаций. За два года размер долга за услуги ЖКХ вырос на 15 процентов и достиг почти 1,5 триллиона рублей. По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, на данный момент уровень оплаты в стране достиг 93,76 процента.

В начале 2020 года задолженность составляла около 1,3 триллиона рублей, из которых на население пришлось 570 миллиардов. В Росстате выяснили, что россияне задолжали коммунальщикам и ресурсоснабжающим организациям 767 миллиардов рублей. Управляющим организациям население не выплатило около 324 млрд рублей.

В декабре 2021 года заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега. Эксперт по ЖКХ Павел Степура, в свою очередь, заявил, что в уборке снега также могут быть заинтересованы студенты или временно неработающие люди.