Российский банк вернул лицензию через суд

Российский банк «Платина» добился восстановления лицензии через суд

Российский банк «Платина» вернул лицензию на осуществление деятельности через суд. Соответствующее решение по его апелляционной жалобе принял Девятый арбитражный апелляционный суд, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

На заседании 24 мая суд отменил решение Арбитражного суда Москвы от 24 февраля. Также признан недействительным приказ Центробанка от 17 сентября прошлого года об отзыве лицензии у «Платины».

Таким образом, кредитная организация сможет продолжить работу, а ЦБ обязан заплатить пошлину в размере девяти тысяч рублей.

Банк «Платина» владеет собственной платежной системой «Киберплат», на сайте которой утверждается, что она является крупнейшей системой электронных платежей в России, и выступает ее оператором. По утверждению ЦБ, через систему проводилось много непрозрачных платежей в пользу нелегальных казино и букмекеров.

На момент отзыва лицензии «Платина» занимала 246-е место по размеру активов среди российских банков. В ответ основной акционер банка Андрей Грибов подал иск о защите чести и достоинства в отношении ЦБ на миллиард рублей.

