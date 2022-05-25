Кадыров заявил о планах скоро «полностью забрать» Украину

Глава Чечни Кадыров заявил о планах в скором времени «полностью забрать» Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах в скором времени «полностью забрать» Украину. Об этом он заявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я вас попрошу, господа. Болтуны, кому не лень, которые выступают против нашего государства, против нашего президента, будьте осторожны. Мы не боимся смерти, мы не боимся тюрьмы. Мы за свое будет отвечать. Все, что сделано нами, мы готовы отвечать за это и нести ответственность, поэтому Украину скоро полностью заберем», — сказал Кадыров.

Также глава Чечни добавил, что Владимир Зеленский сам «додумается и согласится» с теми условиями, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кадыров обратился у украинским военным. По его словам, солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует как можно скорее сдаться в плен и перестать защищать интересы марионеточного государства.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).