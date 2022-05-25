Проносившего заключенным телефоны сотрудника колонии осудят на Урале

Проносившего заключенным телефоны сотрудника колонии осудят в Свердловской области

На Урале перед судом предстанет сотрудник одной из колоний, который за деньги проносил в учреждение мобильные телефоны и наркотики для заключенных. Об этом «Ленте.ру» в среду, 25 мая, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) Евгений Шульга.

По данным ведомства, в отношении 24-летнего фигуранта были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Получение взятки, не превышающей 10 тысяч рублей», «Превышение должностных полномочий» и «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств» Уголовного кодекса (УК) РФ.

Следствие считает, что с октября 2021-го по февраль 2022 года мужчина несколько раз проносил телефоны для осужденных на территорию колонии, получал взятки в размере от 7 до 15 тысяч рублей. В январе 2022 года он незаконно приобрел и хранил наркотическое средство — следователи полагают, что он преследовал личные цели и не планировал его сбывать.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Синарский районный суд для рассмотрения по существу.

