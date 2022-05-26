Россиянам назвали стоимость отдыха «все включено» на отечественных курортах

«Ъ»: неделя в отеле Анапы с питанием «ультра все включено» стоит 126,1 тысячи рублей

Отечественным путешественникам назвали оптимальную стоимость летнего отдыха в гостиницах российских курортов, работающих по системе «все включено». Предложения участников туррынка публикует «Коммерсант».

Директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на побережьях Кубани и Крыма количество отелей, предлагающих проживание all inclusive, составляет примерно 10-15 процентов. При этом директор по маркетингу сервиса Travelata.ru Олег Козырев уточнил, что каждый второй тур по системе «все включено» в настоящее время продается в отели Сочи.

По словам специалиста, средний чек на этом направлении для семьи из трех человек составляет около 130 тысяч рублей. Второе место по количеству предложений занимает Анапа. Например, в пятизвездочном отеле Alean Family Doville с питанием по системе «ультра все включено» туристы могут отдохнуть неделю от 126,1 тысячи рублей.

Тройку лидеров замыкают отели Крыма — в Евпатории можно найти варианты проживания и питания all inclusive от 112 тысяч рублей, отдых в Ялте для семьи из двух взрослых и одного ребенка до пяти лет обойдется минимум в 160 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что западные санкции, введенные против России, практически не повлияют на отпускные планы соотечественников в грядущем летнем сезоне. По данным ВЦИОМ, 39 процентов россиян хотят провести отпуск на даче, еще 39 процентов планируют отправиться в путешествие по России.