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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

«Ведомости»: с февраля по апрель россияне потратили на антидепрессанты более 2 млрд рублей

Фото: Pixabay

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак».

С февраля по апрель 2022 года россияне потратили на антидепрессанты более двух миллиардов рублей. Это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период 2021 года. При этом один миллиард рублей жители страны потратили во время ажиотажного спроса в марте. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте 2021-го.

Всего за три месяца россияне купили 3,3 миллиона упаковок препаратов от депрессии. Больше всего антидепрессантов в этот период приобрели жители Москвы (636 462 упаковки за 577 миллионов рублей), Санкт-Петербурга (214 944 штуки на 186 миллионов рублей), Московской (293 996 за 199 миллионов рублей) и Ростовской областей (118 373 за более 107 миллионов рублей), а также Краснодарского края (137 230 упаковок за 84 миллиона рублей).

Наибольшим спросом в России пользовались препараты амитриптилин (продано 654 243 упаковки), флуоксетин (540 748) и сертралин (521 846).

Ранее профессор, психотерапевт Игорь Никифоров сообщил, что в России вырос спрос на антидепрессанты, снотворное и успокоительные препараты. Он связал это с сезонностью и общим тревожным фоном в обществе. «В весенний период традиционно наблюдается повышенный спрос на успокоительные средства. На фоне геополитической неопределенности возрос общий фон тревожности. Мы фиксируем большой поток людей, которые обращаются за помощью впервые», — пояснил врач.

Время роста
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Марина Совина
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