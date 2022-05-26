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Экономика

«Газпром» захотел выплатить дивиденды более чем на триллион рублей

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год в рекордном для самого «Газпрома» и российского фондового рынка размере — 52,53 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма составит более триллиона рублей — 1 триллион 243,57 миллиарда рублей, выплатить хотят половину от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 20 июля.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Акции Газпрома на Московской бирже на фоне объявления решения растут почти на девять процентов, до 295 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

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Платон Щукин
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