«Газпром» захотел выплатить дивиденды более чем на триллион рублей

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год в рекордном для самого «Газпрома» и российского фондового рынка размере — 52,53 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма составит более триллиона рублей — 1 триллион 243,57 миллиарда рублей, выплатить хотят половину от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, предложено установить 20 июля.

Акции Газпрома на Московской бирже на фоне объявления решения растут почти на девять процентов, до 295 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов.