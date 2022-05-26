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Британский епископ публично поддержал Путина и спецоперацию на Украине

Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и спецоперацию на Украине во время проповеди
Ричард Уильямсон

Ричард Уильямсон. Кадр: Joseph L. R. Vaz/ YouTube

Британский епископ Ричард Уильямсон публично поддержал президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине во время проповеди в Варшаве. Об этом сообщает «Интерфакс». Священнослужитель раскритиковал западные страны и назвал Москву последним препятствием на пути к единому мировому порядку.

Он подчеркнул, что Путин — единственный, кто «противостоит силам зла», в отличии от премьер-министров Великобритании и Италии Бориса Джонсона и Марио Драги, а также лидера Франции Эммануэля Макрона. Епископ заявил, что российский президент «не ангел и не святой, но, тем не менее, он — человек разумный и отважный».

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«Цель Владимира Путина — денацификация и демилитаризация Украины. Но глупая Европа, которая следует за США, хочет разрушить Россию, и война может стать еще тяжелее», — сказал Уильямсон.

По его мнению, следующим шагом станет искусственно созданный голод, к которому священнослужитель призвал приготовиться. Он также заявил, что «настоящий агрессор — не тот, кто кажется», и с 2014 года Соединенные Штаты провоцировали Москву посредством Украины.

В 2008 году епископ Ричард Уильямсон стал участником громкого дела об отрицании холокоста. Священнослужитель заявлял, что нацисты во время второй мировой войны не использовали газовые камеры для истребления евреев, было уничтожено не шесть миллионов евреев, а 200-300 тысяч.

Уильямсон был отлучен от церкви, однако затем папа Римский отменил этот указ. Епископ поклялся, что сожалеет о сказанном, однако не заявил, что отказывается от своей позиции и не назвал ее ошибочной. Ватикан счел подобное извинение недостаточным для восстановления статуса духовного лица и потребовал, чтобы служитель церкви «публично и недвусмысленно» отказался от своих утвреждений.

В 2009 году суд Регенсбурга приговорил священника к штрафу в десять тысяч евро. Уильямсон подал апелляцию, однако проиграл дело в 2010 году. В 2012 году суд обязал британского католического епископа выплатить штраф за отрицание Холокоста.

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Марина Совина
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