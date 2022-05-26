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В Ингушетии пройдет премьера фильма об истории региона

В Ингушетии состоится премьерный показ фильма «Наша история» о регионе

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Премьера полнометражного документального фильма «Наша история» о ключевых моментах становления и истории региона состоится в Ингушетии 26 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Выход картины приурочили к 30-летию возрождения республики. По словам автора проекта Магомеда Барханоева, фильм получил поддержку в конкурсе молодежных проектов СКФО среди НКО от Федерального агентства по делам молодежи. Он также отметил, что премьерный показ фильма в кинотеатре в Назрани станет бесплатным.

«Показы будут продолжаться на протяжении трех дней, чтобы фильм могли увидеть все желающие. Нужно отметить, что лента также является подарком для республики и приурочена к 30-летнему юбилею возрождения Ингушетии, который мы празднуем в этом году», — рассказал он.

Фильм, как отметил Барханоев, показывает разные эпохи и времена. Консультантами и экспертами на съемках выступили археологи, этнографы и историки. «Этот фильм — иллюстрация жизни ингушского народа на протяжении многих веков подряд, начиная с создания и закладки родовых башен, кончая тревожными революциями, войнами, депортацией и созданием новой автономной Республики Ингушетия. В фильме рассказывается и о том, как ингушский народ справлялся с монгольским нашествием Тимура, как в революцию ингуши укрывали Серго Орджоникидзе, пережили депортацию во время сталинских репрессий и вернулись на Родину, о последнем защитнике Брестской крепости. Это было сложной задачей — вместить целую историю народа в хронометраж фильма, но, надеюсь, у нашей команды это получилось, и зрители останутся довольны», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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