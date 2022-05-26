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Замглавы тюремной больницы Ростова-на-Дону обвинили в пытках заключенных

Суд Ростова-на-Дону арестовал экс-замглавы больницы ФСИН по делу о пытках пациентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника туберкулезной больницы №19, подведомственной ФСИН, Александра Ляха, обвиняемого в причастности к пыткам пациентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело против Ляха было возбуждено в сентябре 2021 года. По версии следствия, он причастен к организации системы пыток заключенных — 60 пациентов заявили о насилии в учреждении. Лях, в частности, поручал подчиненным их связывать «с целью создания комфортных условий несения службы и работы». Фигуранту вменяется превышение должностных полномочий. Мера пресечения избрана до 7 июля.

Его уволили из ФСИН в мае 2021 года, добавили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

О пытках заключенных в тюремной больнице стало известно во время проверки общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, проведенной в 2020 году. Правозащитники увидели в учреждении привязанных к кроватям людей с травмами и пролежнями, образовавшимися вследствие долгого пребывания в связанном состоянии. Письменно согласились заявить о физическом, сексуальном и моральном насилии свыше 60 человек.

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Любовь Ширижик
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