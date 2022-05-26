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В США назвали провальными попытки сделать Россию изгоем

Politico: попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал

Фото: Pixabay

Попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал, сообщает американское издание Politico.

Отмечается, что для остального мира, кроме Соединенных Штатов и Европы, российская спецоперация на Украине является не более чем региональным конфликтом.

В статье говорится, что такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. Южная Африка, в свою очередь, считает, что американская сторона своим навязчивым стремлением расширить НАТО сама обострил кризис, пишет издание.

Автор статьи отметил, что многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов американских властей изолировать Россию и отказались вводить санкции в отношении Москвы. Эти страны, в том числе Турция и Израиль, считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация не является поводом изолировать Россию, пишет издание.

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Марина Совина
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