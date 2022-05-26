Глава ФМБА заявила о вероятности возвращения коронавируса

Глава ФМБА Скворцова заявила, что коронавирус мутирует и способен вернуться

Не следует ожидать новой мощной волны COVID-19, однако коронавирус мутирует и способен вернуться. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, чьи слова передает ТАСС.

«Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса», — объяснила она.

При этом глава ФМБА подчеркнула, что важно помнить о способности «даже хорошо забытых» инфекций к возвращению.

Ранее иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков предрек России новую волну коронавируса. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что всплеск заболеваемости следует ждать во второй половине сентября. Летом же, отметил ученый, ситуация с COVID-19 будет нестабильной.