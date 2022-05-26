Россиянина задержали за убийство многодетной матери

В Ростове-на-Дону мужчину задержали по делу об убийстве 41-летней многодетной матери

В Ростове-на-Дону 27-летнего Георгия Сорокина заподозрили в убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 мая этого года россиянка вышла с работы, однако домой не вернулась. Через три дня ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в гараже. Как пишет издание Donday.ru со ссылкой на источник, на теле потерпевшей было более 15 следов от ударов ножом, а на голове — «травма от удара топором». Выяснилось, что после того, как подозреваемый убил многодетную мать, он попытался скрыть следы преступления и залил ее тело цементом.

Позже предполагаемого убийцу объявили в розыск и вскоре задержали. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

По информации «МК», 19 мая женщину похоронили в закрытом гробу на кладбище в Аксае. У нее остались четверо детей — 21-летняя и 18-летняя дочери, а также 9-летний и 17-летний сыновья.