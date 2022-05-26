Более сотни артистов оперетты и мюзикла собрались на конкурсе в Екатеринбурге

На конкурс артистов оперетты и мюзикла в Екатеринбурге приехали более 120 исполнителей

Более сотни исполнителей собрались на восьмом конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина, который проходит в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила «Интерфаксу» театральный режиссер, член жюри конкурса Нина Чусова.

По ее словам, в этот раз принять участие в музыкальном состязании захотели более 120 человек, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.

«С одной стороны, это большой труд у членов жюри, с другой стороны, это большое счастье, что так много желающих показать себя и поделиться своим мастерством, посмотреть на других», — рассказала собеседница агентства.

На конкурс приехали как профессиональные артисты, так и студенты творческих вузов и училищ из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сыктывкара, Магадана, Нижнего Новгорода, Барнаула и Уфы. Кроме того, участниками стали исполнители из Минска.

Как ожидается, итоги соревнования подведут 28 мая. В этот день на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии состоится большой гала-концерт, после которого жюри назовет имена победителей.