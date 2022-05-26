Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей

Экс-глава строительной компании Приморья получил 6 лет за обман дольщиков на 300 млн руб.

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему директору компании «Дальстройконтракт» за обман дольщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Подсудимый признан виновным по статьям 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана») и 159 УК РФ «(Мошенничество в особо крупном размере»). Он осужден на шесть лет и три месяца колонии строгого режима.

Суд установил, что застройщик с 2006-го по 2016 год заключил со 150 гражданами договоры участия в долевом строительстве 20-этажного многоквартирного дома на улице Кипарисовая во Владивостоке. При этом у фигуранта дела не было разрешения на возведение жилого дома, в связи с чем он не исполнил свои обязательства. Ущерб потерпевшим превысил 300 миллионов рублей.