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Сорос оценил роль Путина в дефиците газа в Европе

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что у Европы есть рычаги давления на Москву

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Умышленные действия России в отношении поставок газа создали искусственный дефицит, который с полной уверенностью можно назвать шантажом, но у Европы есть комплекс ответных рычагов давления на эти действия. Так оценил роль российского президента Владимира Путина в дефиците голубого топлива в Евросоюзе американский финансист и миллиардер Джордж Сорос, сообщает CNBC.

«[Путин] оставлял газ в хранилищах и не поставлял его в Европу. Это создало дефицит, затем подняло цены и принесло ему много денег. Но его позиция на переговорах [между Москвой и Европой] не так сильна, какой она кажется на первый взгляд», — заявил миллиардер.

По словам Сороса, Евросоюз является очень важным рынком для Кремля, и России очень нужны доходы от продажи газа для поддержки национальной экономики. «Европа — единственный рынок сбыта [Путина]. Если газ не будет поставляться в Европу, то российские власти будут вынуждены закрыть газовые месторождения в Сибири — [там] задействовано около 12 тысяч скважин», — резюмировал он.

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По мнению финансиста, у России нет необходимой инфраструктуры для переноса основных газовых поставок в Азию, что говорит об отсутствии гибкости в вопросе хранения и продажи газа.

Ранее министерство энергетики Пакистана заявило, что правительство страны задумывается о заключении договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у разных стран. Правительство допустило возможность импортировать газ в том числе и из России, несмотря на то, что многие покупатели стараются найти других поставщиков на фоне российской спецоперации на Украине.

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Дмитрий Сотак
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