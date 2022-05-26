«Роснефть» подаст в суд на минфин США

«Роснефть» намерена подать иск к министерству финансов США

«Роснефть» намерена подать иск к министерству финансов США после заявления ведомства о том, что компания участвует в транспортировке крупных партий иранской нефти в Европу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря НК Михаила Леонтьева.

Издание напоминает, что с аналогичным тезисом выступил накануне и госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы.

«Мы будем отстаивать свои интересы в суде, — заявил Михаил Леонтьев. — Все, что говорит Блинкен, является заведомым недоказуемым враньем, имеющим шкурную подоплеку. Потому что он провалил все, что мог с точки зрения интересов действующей администрации США. Мы знаем, что администрация Байдена пыталась заменить нашу нефть нефтью откуда попало, в том числе, из тех стран, которые Соединенные Штаты системно кошмарили, то есть Венесуэла и Иран. В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, — это прикрытие провала сделки. А КСИР — это жупел, и Блинкен размахивает им».

Администрация Байдена, очевидно, готовит американскую общественность к возможному провалу сделки, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Белый дом, соответственно, уже пытается сделать вид, что договариваться с Ираном он не столь был и настроен. Кроме того, из-за значительного изменения мировой геополитической ситуации «иранская угроза» стала куда менее заметной для американской общественности.

Комментируя заявления США, заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов заявил Бизнес FM, что Штаты импортировали нефть из Ирана вопреки санкциям. «Если мы посмотрим на статистику министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, мы увидим удивительное дело — что Соединенные Штаты импортировали из Ирана некие объемы нефти. Как же так? Как они могли импортировать, если Иран под санкциями? Они захватил суда с иранской нефтью и провели захваченную нефть как импортированную, — отметил эксперт. — Мы понимаем, какие страны в большей степени, чем Россия, заинтересованы в торговле иранской нефтью, и Россия в этой торговле никогда не участвовала. С Ираном наши компании никогда не имели подобного рода отношений, особенно когда на Иран были наложены санкции».

Ранее, 25 мая, Блинкен заявил, что «США вводят санкции против интернациональной сети контрабанды нефти и отмывания денег». «Эта сеть пользуется поддержкой высоких эшелонов правительства Российской Федерации и государственных экономических предприятий», приводит его слова РИА Новости.

По словам Блинкена, американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть. Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе».

