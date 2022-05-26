Набиуллина заявила об успешной защите финансовой стабильности

Набиуллина: ЦБ удалось защитить финансовую стабильность

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России. Ее слова приводит ТАСС.

Также ЦБ смог «не допустить раскручивания инфляционной спирали», отметила Набиуллина. При этом глава регулятора признала, что «выдыхать пока рано».

По словам Набиуллиной, ЦБ намерен перейти от принятия тактических решений к выработке стратегических. В обозримом будущем не исключено дальнейшее понижение ключевой ставки.

26 мая ЦБ на внеочередном заседании совета директоров понизил ставку с 14 до 11 процентов годовых. Снижение стало третьим кряду после того, как в конце февраля регулятор повысил ставку с 9,5 до 20 процентов на фоне резкого ослабления рубля и введения первых антироссийских санкций.