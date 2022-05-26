На Украине завели дело против главы Запорожской области

СБУ возбудила дело против главы Запорожской областной ВГА Балицкого за связь с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по статье о коллаборационизме против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгения Балицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

В СБУ заподозрили Балицкого в сотрудничестве с Россией и обвинили его в попытке реализовать таким образом «собственные амбиции». Отмечается, что по статье о коллаборационизме ему грозит до 10 лет лишения свободы.

19 мая советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапян заявила, что с 24 февраля в республике были зарегистрированы 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом. По ее словам, в рамках них физически были вручены около 70 подозрений.