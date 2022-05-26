Александр Васильев раскрыл тайный смысл откровенного наряда Бузовой на «Жаре»

Александр Васильев: наряд Бузовой на «Жаре» показывает, что она хочет стать секс-символом

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл тайный смысл откровенного платья певицы Ольги Бузовой на музыкальной премии «Жара Music Awards». Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

Так, по мнению специалиста, исполнительница намеренно выбрала обнажающий туловище наряд для выхода в свет. Таким образом звезда продемонстрировала свое стремление стать самой желанной представительницей российского шоу-бизнеса, отметил он.

«Наряд Ольги Бузовой, безусловно, говорил о том, что она хочет занять вакантное место секс-символа отечественной эстрады. И я уверен, что выбор туалета Ольги не случаен — он сделан с помощью ее советников», — пояснил Васильев.

Известно, что певица появилась на фестивале в черном платье до пола, верхняя часть которого оказалась прозрачной. При этом артистка не надела бюстгальтер, закрыв соски наклейками в виде сердец.

Ранее, 17 мая, Ольга Бузова победила в номинации «Трендсеттер года» на ежегодном международном музыкальном фестивале «Жара», который состоялся Москве, и вызвала споры в сети. «Как обычно купленная премия», — заявил один из пользователей. «Если Оля задает тренды в России, то мне страшно за будущее нашей страны», «Какие тренды? О боги, вы посмотрите в чем она пришла на премию», «Ценности ты несешь, мама не горюй... Пора гнать вас полуголых девиц отовсюду» — высказались другие.