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Приморцев пригласили на «Дальневосточный ужин»

Во Владивостоке 27 мая пройдет «Дальневосточный ужин»

Фото: Иван Дякин / Правительство Приморского края

Во Владивостоке пройдет «Дальневосточный ужин», который завершит VIII Тихоокеанский туристский форум. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Жители и гости Приморья 27 мая смогут попробовать тематические блюда от лучших рестораторов города, которых объединяет любовь к дальневосточной кухне. Так, повара ресторана Zuma приготовят дальневосточную уху из 60 килограммов морепродуктов. Секреты приготовления раскроют во время прямой трансляции с мероприятия.

Ресторан Tokyo приготовит дальневосточный плов, презентует блюдо сетевой шеф-повар Михаил Маслов. Под его руководством будет приготовлено 110 килограммов плова, в который войдут гребешки, креветки, мидии, кальмар и вонголе.

Команда «Кофемашины» приготовит для гостей напиток – дальневосточное какао с лимонником.
Основные блюда «Дальневосточного ужина» будут подаваться на 10-метровой лодке класса дракон, что подчеркнет азиатский дух города, который нашел отражение и в гастрономии.

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Варвара Кошечкина
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