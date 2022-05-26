Приморцев пригласили на «Дальневосточный ужин»

Во Владивостоке 27 мая пройдет «Дальневосточный ужин»

Во Владивостоке пройдет «Дальневосточный ужин», который завершит VIII Тихоокеанский туристский форум. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Жители и гости Приморья 27 мая смогут попробовать тематические блюда от лучших рестораторов города, которых объединяет любовь к дальневосточной кухне. Так, повара ресторана Zuma приготовят дальневосточную уху из 60 килограммов морепродуктов. Секреты приготовления раскроют во время прямой трансляции с мероприятия.

Ресторан Tokyo приготовит дальневосточный плов, презентует блюдо сетевой шеф-повар Михаил Маслов. Под его руководством будет приготовлено 110 килограммов плова, в который войдут гребешки, креветки, мидии, кальмар и вонголе.

Команда «Кофемашины» приготовит для гостей напиток – дальневосточное какао с лимонником.

Основные блюда «Дальневосточного ужина» будут подаваться на 10-метровой лодке класса дракон, что подчеркнет азиатский дух города, который нашел отражение и в гастрономии.