Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге

VK Fest пройдет одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе с 23 по 24 июля

Крупный музыкальный фестиваль VK Fest пройдет с 23 по 24 июля одновременно в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия посетителей ждут выступления более 50 артистов на нескольких тематических сценах — новинки и популярные треки там исполнят, в частности, Егор Крид, Jony, Мари Краймбрери, Елка, Мот, Jah Khalib, HammAli & Navai, The Hatters, Ваня Дмитриенко, Дора, Mary Gu, Звонкий, Анет Сай, «Три дня дождя». На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ Smash и другие артисты.

Отмечается, что фестиваль впервые состоится в формате digital-моста — происходящее будет транслироваться одновременно во всех городах проведения. Полный музыкальный лайнап и расписание анонсируют в официальном сообществе VK Fest.

Кроме того, в рамках мероприятия будут представлены и традиционные тематические зоны: сцена блогеров с популярными контентмейкерами страны, лекторий с круглыми столами на актуальные темы при участии известных спикеров, зоны «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры», «Драйв» с сотнями занятий на любой вкус.

«В этом году VK Fest станет крупнейшим open-air, причем в трех городах страны: выйдет за пределы сразу двух столиц, но сохранит в себе дух того самого питерского феста. Уверены, он станет местом встречи для еще большего числа фанатов музыки, развлечений и жаркого лета», — заметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

При этом в сообществе фестиваля в соцсети пройдет прямой эфир из трех городов. Ведущих объявлено сразу несколько: Владимир Маркони, Ида Галич, Алла Михеева и другие знаменитости — они будут комментировать происходящее, общаться со звездными гостями в студии и разыгрывать подарки.

