Политолог рассказал о разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине

Политолог Кортунов заявил о серьезных разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине

Между Великобританией и Францией наметились серьезные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Политолог заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за политические договоренности и поиск компромиссов, а также поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, призывает «воевать до победного конца».

В то же время Кортунов не исключил, что британский политик может поменять свою позицию по этому вопросу. По словам специалиста, Джонсон — оппортунист, и если на возникнет перспектива урегулирования конфликта на Украине, он может попытаться представить себя как лидера мирного процесса. «Но сейчас дело идет к дальнейшему обострению, и он пытается возглавить движение, которое развивается в этом направлении», — резюмировал он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что между странами Запада наметился раскол в вопросе конечных целей в украинском конфликте. Издание отмечает, что ряд партнеров США — Франция, Германия и Италия — открыто заявляют об обеспокоенности возможным затягиванием конфликта и констатируют, что Россия является «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».

