Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог рассказал о разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине

Политолог Кортунов заявил о серьезных разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Между Великобританией и Францией наметились серьезные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Политолог заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за политические договоренности и поиск компромиссов, а также поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, призывает «воевать до победного конца».

В то же время Кортунов не исключил, что британский политик может поменять свою позицию по этому вопросу. По словам специалиста, Джонсон — оппортунист, и если на возникнет перспектива урегулирования конфликта на Украине, он может попытаться представить себя как лидера мирного процесса. «Но сейчас дело идет к дальнейшему обострению, и он пытается возглавить движение, которое развивается в этом направлении», — резюмировал он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что между странами Запада наметился раскол в вопросе конечных целей в украинском конфликте. Издание отмечает, что ряд партнеров США — Франция, Германия и Италия — открыто заявляют об обеспокоенности возможным затягиванием конфликта и констатируют, что Россия является «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».

Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
РПЦ ответила на решение Украинской православной церкви о полной независимости
Политолог рассказал о разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине
Путин рассказал о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Футболист «Реала» рассказал о готовности пожертвовать женой ради победы в ЛЧ
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
На Украине сообщили о попытке Порошенко выехать в Польшу
Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза оспы обезьян в Россию
Янукович рассказал о вжившемся в роль националиста Зеленском
В Совфеде рассказали о причине приостановки переговоров России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.