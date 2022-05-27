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Россиянка и ее парень-уголовник арестованы за попытку сжечь семью заживо

За попытку сжечь заживо родителей и братьев задержана 18-летняя россиянка и ее сожитель

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутской области за попытку сжечь заживо семью из четырех человек задержаны 18-летняя девушка и ее парень-уголовник. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 мая в Братске девушка поругалась с родителями и решила их убить. Вместе с ее ранее судимым сожителем они подперли дверь, поднесли к входной двери легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву и покрышки. Затем поставили рядом газовый баллон и устроили поджог. Согласно их плану, находившиеся в доме родители и два брата девушки 15 и 19 лет должны были сгореть.

Однако дым заметили соседи, которые прибежали на помощь и спасли подожженных людей. Злоумышленников задержали. В отношении них завели дело по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. 32-летний уголовник ранее был судим за умышленные насильственные преступления против личности.

«На допросе следователям СК они рассказали о произошедшем, признали свою вину в полном объеме», — рассказали в СКР.

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Владимир Седов
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