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Джоди Фостер исполнит главную роль в «Настоящем детективе»

Актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Американская актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что артистка также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу. В настоящее время работа над сезоном, который получил название «Ночная страна», все еще продолжается. Дата премьеры пока не объявлена.

Телеканал HBO заявил, что в свежих эпизодах расскажут об исчезновении шести человек, управляющих арктической исследовательской станцией. «Чтобы раскрыть это дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется столкнуться с тьмой, которую они несут в себе, и докопаться до зловещих истин, погребенных под вечным льдом», — говорится в пресс-релизе.

Премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. В продолжении, вышедшем в 2015-м, история фокусировалась на персонажах Коллина Фаррела, Рейчел Макадамс и Винса Вона. Премьера третьего сезона состоялась в 2017 году, главную роль в нем сыграл Махершала Али. Сериал выпускается в формате антологии — в каждом сезоне свой сюжет и действующие лица.

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Марина Погосян
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