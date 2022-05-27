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СКР изучит найденные в Гатчине останки убитых фашистами людей

СКР изучает останки людей в Гатчине, убитых фашистами в 1942 году

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) изучает найденные в парке «Сильвия» в Гатчине останки людей, убитых фашистами — следователи обнаружили их совместно с поисковым отрядом «Искра». Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, мирные жители Гатчины были расстреляны в период оккупации фашистами в июле 1942 года. В ходе осмотра найдены останки 11 человек, также обнаружены фрагменты личных вещей и одежды. Следователями намерены провести судебно-медицинские и генетические экспертизы для установления давности и причин смерти погибших.

Все тела были найдены в рамках работ, организованных по решению Консультативного Совета по вопросам взаимодействия и координации проведения поисковой и историко-архивной деятельности, созданного при СКР по Ленинградской области. В составе Совета работают восемь следственных групп в Гатчине, Лугах, Кировске, Тосно, Сосновом бору, Волхове, Кингисеппе и Волосове совместно с 7 поисковыми отрядами.

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Леонид Микуляк
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