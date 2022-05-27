Россиян предупредили об опасности покупки селедки на рынке

Врач Ковальков заявил, что рыночная сельдь заражена гельминтами, ее нужно вымораживать

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik предупредил россиян об опасности покупки селедки на рынке. По его словам, эта рыба зачастую заражена гельминтами, ее нужно вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель, чтобы избавиться от паразитов.

Специалист отметил, что в качестве источника омега-3 жирных кислот сельдь может заменить дорогую красную рыбу. Он заявил, что этого продукта не надо бояться, он имеет массу плюсов, в том числе белок, витамины и антиоксиданты.

Единственное правило — не покупать селедку на рынках, поскольку она приготовлена в большинстве случаев кустарным образом, добавил Ковальков. Кроме того, рыба содержит большое количество соли, поэтому не рекомендуется злоупотреблять ею, особенно при заболеваниях почек.

«Та селедка, которая продается на рынке, в большинстве случаев приготовлена кустарными методами. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами. Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас», — пояснил врач.

Он рассказал, что на производствах сельдь всегда вымораживают в специальных камерах, чтобы избавить ее от паразитов, поэтому в магазинах этот продукт смело можно покупать.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева предупредила об опасности свежей зелени. По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции.

