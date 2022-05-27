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Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing

Китай отказался принять рейсы российской «Авиастар-ТУ» на американских Boeing

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Китай отказывается принимать рейсы грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ» на американских самолетах Boeing. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в логистической компании.

Уточняется, что речь идет о пяти самолетах с двойной регистрацией — они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). По данным сервиса Airfleets, у этих самолетов российская регистрация, однако еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах.

Ранее источники РБК сообщили, что Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний.

В мае китайские авиачасти попросили все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом. Эту информацию Россия не предоставила.

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Варвара Кошечкина
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