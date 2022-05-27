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Мужчина лишился памяти из-за секса с женой после годовщины свадьбы

Daily Mail: в Ирландии мужчина лишился памяти после десятиминутного полового акта

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Житель Ирландии перенес кратковременную потерю памяти после того, как в течение десяти минут занимался сексом с женой. Об этом сообщает Daily Mail.

В медицинском отчете, опубликованном в журнале Irish Medical Journal, рассказывается о том, что у 66-летнего мужчины развилась транзиторная глобальная амнезия после десятиминутного полового акта. За семь лет до этого мужчина уже обращался к врачам с жалобами на потерю памяти.

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«В день обращения у мужчины было половое сношение длительностью 10 минут, после чего начались проблемы с памятью. Увидев дату на своем телефоне, мужчина разволновался, что забыл о годовщине свадьбы, которая была накануне. На самом деле, он отмечал годовщину свадьбы вместе с женой и семьей днем ранее. Его автобиографическая память не пострадала, но он лишился воспоминаний о том, что происходило утром, и о праздновании накануне», — говорится в отчете.

Пострадавший многократно расспрашивал жену и дочь о событиях утра и предыдущего дня. Других неврологических симптомов не наблюдалось, и к моменту прибытия в отделение экстренной помощи его неврологическое обследование не показало отклонений.

Врачи Отделения неврологии в Университетской больнице Лимерика сделали вывод, что секс может стать причиной транзиторной глобальной амнезии.

Причины транзиторной глобальной амнезии неизвестны, однако существует связь между внезапной потерей памяти и мигренями. Переполнение вен из-за закупорки крови или другой аномалии кровотока также может быть причиной этого явления. В редких случаях транзиторная глобальная амнезия может быть вызвана внезапным погружением в холодную или горячую воду, физическими нагрузками или сексом. Это явление чаще встречается у людей старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Брейнтри почувствовала себя простуженной, легла спать, а после забыла события последних 20 лет жизни, в том числе свадьбу с мужем и смерти родственников. Она не помнила о существовании COVID-19 и была в ужасе, когда узнала о теракте 11 сентября 2001 года и взрывах в Лондоне 2005 года.

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Алиса Дмитриева
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