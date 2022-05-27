Украина объявила в международный розыск бывшего главу Конституционного суда

Прокуратура Украины объявила в международный розыск экс-главу КС Тупицкого

Прокуратура Украины объявила в международный розыск бывшего главу Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого, передает ТАСС.

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора Подольским районным судом города Киева 27 мая 2022 года объявлен в международный розыск бывший председатель Конституционного суда Украины», — сказано в сообщении офиса.

По данным СМИ, речь идет о Тупицком. 30 марта сообщалось, что он выехал в Австрию.

В октябре 2020 года КС заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников и лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Президент Украины Владимир Зеленский не признал эти решения.

Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. По версии следствия, он дал руководителю бухгалтерской службы незаконное указание использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью для вмешательства в работу системы казначейства.

В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КС. В июле 2021 года Верховный суд отменил указ, лишающий действующего главу КС права находиться в его составе.