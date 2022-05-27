Производитель косметики Wella ушел из России

Ъ: производитель косметики Wella Company оповестила партнеров об уходе с российского рынка

Производитель косметической продукции Wella Company ушла с российского рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании, в котором она оповестила о решении своих партнеров.

В обращении говорится, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.

При этом почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа, за исключением бренда Londa, пояснила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова. В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали салоны, продукция компании занимала 40 процентов, добавила она.

Из-за ухода компании у салонов могут возникнуть трудности, полагает Садыкова: колористы пользуются в основном продукцией компаний из Европы и США, а ее производители также могут принять решение уйти с рынка. Однако источник «Коммерсанта» в отрасли считает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.

После начала российской специальной военной операции на Украине страну на тех или иных условиях покинуло ряд компаний, в том числе косметические бренды. Среди них Louis Vuitton Moet Hennessy, Sephora, Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Micael Kors, L’Occitane, Estee Lauder и Henkel — всего около 30 компаний. Большинство из них объясняли решение возможными имиджевыми потерями из-за продолжения работы в России, сложностями с поставками и производственными трудностями.