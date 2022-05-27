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Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров

Wildberries: в большинстве регионов России возврат товара проводится бесплатно

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Маркетплейс Wildberries раскрыл новые условия возврата. Информацию сообщила «Ленте.ру» пресс-служба компании.

В личных кабинетах всех пользователей интернет-магазина появился обновленный раздел с информацией о покупках — в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Кроме того, там же представлены персональные условия отказа или возврата товаров надлежащего качества.

Отмечается, что в большинстве регионов России и странах СНГ процедура проводится бесплатно при сумме выкупа от пяти тысяч рублей и проценте выкупа от 15. В противном случае стоимость возврата составит 50 рублей. Исключением являются города Байконур, Калининград, Магадан и другие регионы Дальнего Востока, где оплата составит 100 рублей за одну вещь.

В то же время руководство компании уточнило, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец.

«Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки. Со своей стороны мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям, которых около 90 процентов на нашей платформе, — и бесплатные возвраты», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее в мае сообщалось, что маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы за возвраты. Первые предупреждения о том, что при отказе от заказанных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый, стали поступать пользователям около месяца назад, причем часть пользователей утверждает, что сумма списывается даже при возврате бракованной продукции.

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Дарья Шляпужникова
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