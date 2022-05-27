Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы варианты отдыха на Черном море до 20 тысяч рублей

Level.Travel: тур в Сочи с перелетом в июне составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам рассказали о возможности найти бюджетный тур на Черное море. Доступные варианты отдыха на отечественных направлениях назвали специалисты портала TourDom.

Как сообщил представитель онлайн-сервиса Level.Travel, найти бюджетные варианты отдыха возможно только с размещением в отелях категории одной звезды. По данным компании, минимальная стоимость недельного тура на черноморское побережье с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов — проживание на базе отдыха «Слава Черноморья» в часе езды от Сочи.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
Правила хорошего «Дона». Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
Правила хорошего «Дона».Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
7 мая 2022

Предложения в районе 20 тысяч есть в «Слетать.ру» — тем не менее эксперты также предупредили, что туристы будут размещаться в отелях самых низких категорий (одна и две звезды), однако есть возможность выбрать и гестхаусы с оценкой повыше.

В Level.Travel отметили, что доля бюджетного сегмента в общем объеме невысока. Например, в структуре продаж Сочи на лето туры стоимостью до 50 тысяч рублей составляют только 30 процентов, у «Слетать.ру» доля дешевых вариантов не превышает 20 процентов. Основной поток заявок начинается от 50 тысяч рублей и выше.

Ранее в мае в Ростуризме заявили, что цена недельного отдыха на Черном море летом начинается от 30 тысяч рублей. В ведомстве рассказали, что в такую сумму выйдет семидневное размещение в трехзвездочной гостинице в Крыму или на Кубани с трехразовым питанием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Назначен новый премьер Приднестровья
В нескольких странах заблокировали российские телеканалы
Россиянка бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня
МИД России заявил протест послу Хорватии за поддержку Киева
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи
Известный российский невролог назвал признак смертельно опасного заболевания
Раскрыты подробности о новом названии «Макдоналдса» в России
Раскрыт первый эксклюзив PlayStation 5 на ПК
Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.