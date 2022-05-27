Названы варианты отдыха на Черном море до 20 тысяч рублей

Level.Travel: тур в Сочи с перелетом в июне составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов

Россиянам рассказали о возможности найти бюджетный тур на Черное море. Доступные варианты отдыха на отечественных направлениях назвали специалисты портала TourDom.

Как сообщил представитель онлайн-сервиса Level.Travel, найти бюджетные варианты отдыха возможно только с размещением в отелях категории одной звезды. По данным компании, минимальная стоимость недельного тура на черноморское побережье с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов — проживание на базе отдыха «Слава Черноморья» в часе езды от Сочи.

Предложения в районе 20 тысяч есть в «Слетать.ру» — тем не менее эксперты также предупредили, что туристы будут размещаться в отелях самых низких категорий (одна и две звезды), однако есть возможность выбрать и гестхаусы с оценкой повыше.

В Level.Travel отметили, что доля бюджетного сегмента в общем объеме невысока. Например, в структуре продаж Сочи на лето туры стоимостью до 50 тысяч рублей составляют только 30 процентов, у «Слетать.ру» доля дешевых вариантов не превышает 20 процентов. Основной поток заявок начинается от 50 тысяч рублей и выше.

Ранее в мае в Ростуризме заявили, что цена недельного отдыха на Черном море летом начинается от 30 тысяч рублей. В ведомстве рассказали, что в такую сумму выйдет семидневное размещение в трехзвездочной гостинице в Крыму или на Кубани с трехразовым питанием.