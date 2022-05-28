Солдат ВСУ арестовали после интервью командира о тяжелом положении армии

Солдат ВСУ арестовали вслед за командиром Лапко после его интервью о положении армии

На Украине арестовали и обвинили в дезертирстве бойцов из роты территориальной обороны, командир которой пожаловался на отсутствие подготовки и вооружений. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание опубликовало рассказы командира роты Сергея Лапко и командира взвода Виталия Хруся о тяжелом положении в украинской армии. Они отступили вместе с бойцами подразделения в гостиницу вдали от фронта и вышли на связь с журналистами. Через несколько часов после интервью в отель приехали сотрудники СБУ и арестовали некоторых бойцов роты.

Ранее Лапко и Хрусь (бурильщик нефтяных и газовых скважин и продавец электрооборудования до вступления в отряд теробороны) обвинили командование в том, что оно не берет на себя никакой ответственности. «Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки», — пожаловался Лапко.

По их словам, фактически оказавшимся на передовой гражданским лицам выдали автоматы с 30 патронами и провели получасовую тренировку. Также в подразделении было несколько гранатометов, но никакого инструктажа по их применению не было. Лапко также рассказал, что раненых солдат не эвакуировали достаточно быстро, поэтому многие умирали. Кроме того, подразделение испытывало трудности с питанием и питьевой водой.