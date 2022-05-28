Российская семья спустя семь лет вернулась из кругосветного путешествия

Российская семья спустя семь лет вернулась в Новосибирск из кругосветного путешествия

Семья Клочковых вернулась в Новосибирск спустя семь лет, проведенных в кругосветном путешествии. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, россияне первыми обогнули Землю через Антарктиду и южные мысы вместе с детьми. В 2014 году супруги Андрей и Марина Клочковы вышли в море на борту яхты «Леди Мэри» вместе с двумя дочками.

«Я росла на "Детях капитана Гранта", романах Жюля Верна. В школе и во время учебы в Новосибирском государственном педагогическом университете мы ходили в походы. Эти мечты и привели нас в Тихий океан», — рассказала в интервью Марина Клочкова.

Во время плавания супруги отравились рыбой-попугаем, после чего полторы недели страдали от сильной боли в мышцах. В это время за яхтой следили их дети. Во время пандемии COVID-19 из-за закрытых портов семья застряла в Австралии. Самым сложным месяцем путешествия оказался октябрь 2021 года: у них сломался опреснитель морской воды. Туземцы, к которым подплывала семья с просьбой о пресной воде, отвечали им отказом и говорили искать «другую страну». В это время Клочковым приходилось пить дождевую воду и кокосовое молоко, найденное на необитаемых островах.

Вернувшись на родину, глава семейства решил построить бизнес для яхтсменов, его жена — дописать книгу о путешествии, 29-летняя дочь — сдать ЕГЭ и ОГЭ, а после устроиться на работу матросом на экспедиционных яхтах в Арктике, а младшая девочка будет учиться в географической школе.