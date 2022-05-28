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В России впервые выходили новорожденного нерпенка в неволе

В Иркутском нерпинарии смогли выходить родившегося в неволе детеныша нерпы

Кадр: Вести. Иркутск

В Иркутском нерпинарии смогли выходить двух новорожденных нерпят. Об этом пишет издание «Смотрим».

Так, одного детеныша ослабленным нашла съемочная группа, которая снимала фильм на Байкале, в районе Усть-Баргузина, второй родился в нерпинарии. «Как правило, байкальские тюлени в неволе не размножаются. Но артисты, а теперь и новоиспеченные родители в Иркутском нерпинарии — Лора и Винни-Пух — решили довериться специалистам — и принесли крепкого богатыря», — сообщили авторы материала.

Отмечается, что малыша назвали Колобком. Сотрудники нерпинария обратили внимание, что детеныш стал первым в России нерпенком, который родился в неволе и его удалось выходить.

Старший тренер нерпинария Людмила Клеофастова рассказала, что Колобка выкормили специальным безлактозным молоком для китообразных, а также рыбным супом. Она добавила, что к сородичам малыша выпускать пока рано, рядом с ним у кроватки-бассейна круглосуточно дежурят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске белка поселилась на балконе живущей на седьмом этаже россиянки, свила гнездо и родила малышей. По словам женщины, зверьку полюбился старый стул с обивкой, который стоял на ее незастекленном балконе.

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Валентина Процкова
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