Украине предрекли дефицит соли

Украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей предрекла дефицит соли в стране

Глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предрек дефицит соли в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в стране растет спрос на соль. Он подчеркнул, что многие граждане закупают товар с запасом, что лишь усугубляет ситуацию. Он отметил, что некоторые покупают по 25-50 килограммов, из-за чего идет разгон цены.

«Если бы не было ажиотажа, поставщики быстро бы смогли насытить рынок импортной солью. Но теперь на это понадобится больше времени — ориентировочно до двух месяцев. И в этот период действительно могут быть перебои с поставками соли в магазины, товар станет пропадать с торговых полок, что еще больше накрутит ажиотаж и цены», — сказал он.

В ноябре 2021 года глава Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая предрекла стране дефицит питьевой воды через несколько десятков лет. По ее словам, страна столкнулась с данной угрозой из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды. Кроме того она отметила, что даже эти нормы не выполняются большинством поставщиков.