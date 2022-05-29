Умер известный российский телеведущий

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер в возрасте 62 лет

Российский художник и известный телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье, 29 мая, в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте платформы «Смотрим», входящей в медиахолдинг ВГТРК.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия — Культура" Алексей Бегак», — говорится на сайте площадки. О дате и времени прощания с телеведущим сообщат дополнительно.

Актер Леонид Ярмольник также подтвердил сообщение о смерти Алексея Бегака. «Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — заявил он ТАСС.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Он окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова, после чего работал художником-иллюстратором и дизайнером книг. С 1992 по 2011 Бегак написал сотни картин, которые на данный момент находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Великобритании и Германии.

Бегак также занимался дизайном, о чем рассказывал на телеканале «Россия-1», где позже стал ведущим программы «Правила жизни». В 2014 м году он стал соведущим третьего сезона проекта «Большая опера». В 2017 году Бегак вел интеллектуальную игру «Гений».