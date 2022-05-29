Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Умер известный российский телеведущий

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер в возрасте 62 лет
Алексей Бегак

Алексей Бегак. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский художник и известный телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье, 29 мая, в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте платформы «Смотрим», входящей в медиахолдинг ВГТРК.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия — Культура" Алексей Бегак», — говорится на сайте площадки. О дате и времени прощания с телеведущим сообщат дополнительно.

Актер Леонид Ярмольник также подтвердил сообщение о смерти Алексея Бегака. «Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — заявил он ТАСС.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Он окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова, после чего работал художником-иллюстратором и дизайнером книг. С 1992 по 2011 Бегак написал сотни картин, которые на данный момент находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Великобритании и Германии.

Бегак также занимался дизайном, о чем рассказывал на телеканале «Россия-1», где позже стал ведущим программы «Правила жизни». В 2014 м году он стал соведущим третьего сезона проекта «Большая опера». В 2017 году Бегак вел интеллектуальную игру «Гений».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть
Российский сенатор назвал единственную удерживающую ВСУ от капитуляции вещь
Лавров заявил об открытости Путина для диалога
Лавров ответил на вопрос о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР
Лавров напомнил о требованиях России к Украине в ходе спецоперации
Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Украинский военный рассказал об убийстве пленного в Мариуполе
Шольц рассказал об отношении германского бизнеса к санкциям против России
Терапевт рассказал о вероятности заразиться инфекцией в больницах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.