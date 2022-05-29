Пьяная россиянка без прав сбила двух девочек и скрылась

Пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области

Пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области и скрылась; одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает NN.ru.

По данным издания, ДТП произошло в ночь на 29 мая в Уренском районе в поселке Уста: женщина-водитель выехала на встречную полосу и сбила двух девочек, после чего уехала с места аварии. По предварительной информации прокуратуры Нижегородской области, водитель была пьяна, ранее ее лишили водительских прав.

Сразу после первого ДТП произошло второе: когда 36-летняя женщина попыталась помочь лежащим на дороге детям, на пострадавших наехал мопед, за рулем которого был 13-летний подросток.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с оставлением места происшествия. Женщина, которая сбила детей, уже задержана, но поиски несовершеннолетнего мотоциклиста продолжаются.