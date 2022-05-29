В США освободили «белых» хакеров от преследования

Минюст США решил не преследовать хакеров, ищущих уязвимости без злого умысла

Минюст США решил освободить так называемых этичных, или «белых», хакеров, которые взламывают системы безопасности исключительно для обнаружения уязвимостей от преследования на федеральном уровне. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно заявлению Министерства юстиции США, в законе о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, принятом в 1986 году, были пересмотрены некоторые положения. Теперь лица, которые получают доступ к компьютерным системам исключительно из добросовестных соображений тестирования, изучения или исправления пробелов в безопасности и уязвимостей, освобождаются от преследования.

«Новые принципы впервые провозглашают, что за проверку безопасности без злого умысла не должно предъявляться обвинение», — говорится в сообщении.

Однако рекомендации Минюста не распространяются на частные компании и правоохранительные органы штатов, которые также могут продолжать судебные разбирательства с хакерами, в том числе используя законодательство своего штата. Тем не менее эксперты полагают, что количество дел, скорее всего, снизится.

Ранее в мае стало известно о расколе внутри движения Anonymous. По словам главы объединения «русских хакеров» Killnet, кибервойну России объявили не настоящие хакеры группировки, а связанные с правительствами стран Запада кибервзломщики, выдающие себя за членов сообщества.