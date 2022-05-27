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Стало известно о расколе внутри движения Anonymous

Хакер из группировки Killnet заявил, что внутри объединения Anonymous происходит раскол

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Кибервойну России объявило не настоящее движение Anonymous, а связанные с правительствами стран Запада кибервзломщики, выдающие себя за членов группировки, но не являющиеся ими на самом деле. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава объединения «русских хакеров» Killnet, известный под ником Killmilk, отвечая на вопрос, действительно ли сторонники Anonymous опубликовали электронные адреса и пароли членов Killnet.

«Это бред и фейк, — констатировал Killmilk, комментируя заявления о том, что личные данные участников группировки попали в открытый доступ. — Такой же, как и сами якобы члены Anonymous, ведущие кибервойну против России. На самом деле ими руководят западные правительства».

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Глава объединения рассказал, что с ними связалось около 100 «истинных сторонников» движения хактивистов. По словам Killmilk, они сообщили, что внутри Anonymous происходит раскол, а настоящие члены движения заняли пророссийскую позицию. При этом, как стало известно руководителю Killnet, «истинные сторонники» Anonymous сами ведут борьбу с теми, кто объявил кибервойну России.

Мы поддерживаем достаточно интенсивные контакты с реальными хактивистами из Anonymous, это очень вежливые и серьезные люди. В истинное движение входят не только хакеры, но и врачи, юристы, психологии, даже официанты. Они познакомили меня со своим кодексом, после чего я обратился к фейковым членам Anonymous и объявил им кибервойну

Killmilkглава объединения Killnet

Лидер Killnet также подчеркнул, что распространяемые «фейковыми членами Anonymous» данные о том, что им удалось взломать крупные российские компании, не соответствуют действительности. Он посоветовал не обращать внимания на подобные новости, периодически появляющиеся в аккаунтах, связанных с Anonymous.

Ранее в мае хакеры из Anonymous заявили, что выложили в открытый доступ адреса электронной почты членов группировки Killnet и пароли к ним. За несколько дней до этого представители движения хактивистов объявили кибервойну объединению Killnet. Кроме того, в конце февраля, после начала спецоперации на Украине, они объявили кибервойну России, ответом на это стали действия хакеров из Killnet, которые взломали сайт Anonymous, а также страницы некоторых украинских и польских государственных ведомств.

Позже представители Killnet заявили о создании «Международного альянса хактивистов», основными миссиями которого члены движения назвали антифашистскую деятельность, а также предотвращение расширения НАТО. Группировка также объявила кибервойну десяти странам мира. В список попали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.

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Вениамин Лыков
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