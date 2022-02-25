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Хакеры объявили «кибервойну» России

Группа хакеров Anonymous 25 февраля объявила «кибервойну» российскому правительству

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» России. Об этом говорится в пятницу, 25 февраля, в сообщении группировки в Twitter.

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении, которое хакеры сопроводили хештегами «#Anonymous #Ukraine».

Также хакеры взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Группировка отметила, что в настоящее время участвует «в операциях против Российской Федерации».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

В октябре 2021 года хакеры из Anonymous взломали социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social спустя несколько часов после официального запуска. Они создали на новом сайте фейковые аккаунты бывшего президента и его помощника Стива Бэннона. В фейк-аккаунте Трампа хакеры поставили на аватар фото испражняющейся свиньи. В сентябре эта же группировка хакеров раскрыла 150 гигабайт персональных данных администраторов ультраправых сайтов США.

Марина Совина
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