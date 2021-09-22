Хакеры раскрыли персональные данные ультраправых активистов США

Группа хакеров Anonymous раскрыла 150 гигабайт персональных данных администраторов ультраправых сайтов США. Об этом сообщает Daily Mail.

Киберпреступники взломали онлайн-сервис поставщика Epik в Вашингтоне, известного оказанием услуг по регистрации доменов для ультраправых сайтов и ресурсов. В списке клиентов Epik был ряд сайтов, запрещенных для использования на других платформах за нарушение политики в отношении разжигания ненависти и дезинформации.

Среди украденных данных есть личная информация активистов экстремистских движений, их имена, пароли, домашние адреса и номера телефонов. Опубликованный архив назвали «Панамскими документами групп ненависти» с отсылкой крупнейшему случаю утечки информации, произошедшему в 2016 году. По словам экспертов, на полноценный анализ обнародованной информации потребуются годы работы.

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9 сентября сообщалось, что хакеры взломали компьютерные сети Организации Объединенных Наций (ООН) и получили массив данных, которые можно использовать в качестве компромата против сотрудников организации. Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете.

«Панамский архив», опубликованный в 2016-м, был крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран, включая Россию. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca. Расследование стало поводом для громких отставок и уголовных дел.