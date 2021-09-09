Мир
 
Последние новости
Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»
В МИД понадеялись на прекращение спекуляций по «Северному потоку-2»
В Кандагаре убили четырех сотрудников бывшей полиции
В Кремле объявили об отсутствии помех для «Северного потока-2»
На Красную площадь привезли BMW для олимпийских чемпионов 
В Москве нашли районы-лидеры по росту цен на квартиры
Продажи российской нефти за рубеж упали
Кремль предупредил об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО
Объявлены лауреаты «научного Оскара»
«Локомотив» попросил у РЖД три миллиарда рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Хакеры взломали компьютеры ООН

Bloomberg: хакеры взломали компьютерные сети в ООН и получили компромат на сотрудников
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlo Allegri / Reuters

В 2021 году хакеры взломали компьютерные сети ООН и получили массив данных, которые можно использовать в качестве компромата против сотрудников организации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Resecurity.

Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете. Таким образом они получили информацию, которая может быть использована «против учреждений международной организации».

По данным Bloomberg, доступ к сетям ООН был у хакеров уже 5 апреля.

«Такие организации как ООН являются ценной мишенью для кибершпионажа... Их цель состояла в том, чтобы собрать компромат на как можно большее число пользователей сети, чтобы собирать разведданные в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Resecurity Джин Ю.

По данным исследования Positive Technologies, число хакерских атак по всему миру во втором квартале 2021 года выросло на 0,3 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года. Ключевым оружием хакеров исследователи назвали вредоносное программное обеспечение (ВПО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден рассказал о различии между российскими и китайскими кибератаками
Раскрыты детали финансирования ядерной программы Северной Кореи
Бекхэм признал подлинность слитой в сеть переписки