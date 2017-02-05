Бекхэм признал подлинность слитой в сеть переписки

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признал подлинность личной переписки, которую хакеры ранее выложили в сеть. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в окружении спортсмена.

По их словам, Бекхэм отметил, что ряд сообщений он писал сгоряча, а некоторые из них и вовсе были изменены. Бывший футболист также добавил, что рыцарский титул не волнует его и пообещал продолжать сотрудничество с ЮНИСЕФ (Детский Фонд ООН).

«Печально, что его [Бекхэма] очернили, когда он проделал такую большую работу. Это первый в истории случай, когда посол ООН имеет свой собственный фонд. Неясно, почему эти люди [хакеры] хотят отвлечь внимание от такой большой работы», — отметил собеседник издания.

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3 февраля стало известно, что хакеры выложили в сеть личную переписку Бекхэма, из которой следует, что тот занимался благотворительностью ради получения рыцарского титула. Он грубо высказался в адрес лордов, так и не оказавших ему помощи, а также отказался от пожертвований на торжественный ужин ЮНИСЕФ в Шанхае, в нецензурной форме пояснив, что не хочет вкладывать собственные средства в это мероприятие.Речь шла о 800 тысячах фунтов стерлингов (около миллиона долларов).

Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года.

Рыцарство даруется подданным Великобритании в знак признания особых заслуг. Мужчины получают право именоваться титулом «сэр», а женщины — «дама». За достижения в искусстве этого звания удостоены Пол Маккартни, Элтон Джон, Шон Коннери, Патрик Стюарт, Джуди Денч и Хелен Миррен. Анджелина Джоли пожалована в дамы за гуманитарную деятельность, но не имеет права присоединить звание к своему имени, так как является гражданкой США.

