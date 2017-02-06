Бекхэм отказался платить хакерам-шантажистам

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм отказался платить миллион евро хакерам-шантажистам, угрожавшим выложить в сеть конфиденциальную переписку спортсмена. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает The Telegraph.

Как утверждается в материале издания, в начале прошлого года с Бекхэмом связался человек, назвавшийся Артемом Ловузовым (Artem Lovuzov), и, угрожая опубликовать переписки бывшего футболиста, начал требовать сумму в миллион евро. «Одно щедрое пожертвование, и вы можете быть уверены, что вся информация, которой я обладаю, будет уничтожена», — уговаривал вымогатель.

Отмечается, что спортсмен не стал сотрудничать с киберпреступниками и сразу же обратился в полицию. Расследование началось год назад в Португалии, где располагаются серверы агентства Саймона Оливейра (Simon Oliveira), представляющего публичные интересы бывшего футболиста. Несмотря на это, Ловузов продолжал присылать угрозы и даже хотел лично встретиться с Бекхэмом.

В итоге после года неудавшихся попыток шантажа хакеры выложили в сеть личную переписку бывшего футболиста, из которой следует, что спортсмен занимался благотворительностью только ради получения рыцарского титула. «Если честно, это унижение. Если бы я был американцем, то получим бы нечто подобное [титул рыцаря] уже 10 лет назад», — говорится в переписке.

Кроме этого, достоянием интернет-сообщества стали грубые высказывания Бекхэма в адрес некоторых британских лордов и резкий отказ спонсировать торжественный ужин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Шанхае.

Сам Бекхэм признал подлинность опубликованных данных. По его словам, ряд сообщений он писал сгоряча, а некоторые из них и вовсе были изменены. Спортсмен добавил, что рыцарский титул его не волнует, и пообещал продолжать сотрудничество с ЮНИСЕФ.

Журналисты The Telegraph отмечают, что расследование кражи личных данных бывшего футболиста продолжается до сих пор и в нем участвуют несколько известных компаний.