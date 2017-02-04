Хакеры уличили Бекхэма в меркантильности

Хакеры выложили в сеть личную переписку бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Об этом сообщает Daily Mail.

Из писем следует, что спортсмен занимался благотворительностью ради получения рыцарского титула. Он грубо высказывался в адрес лордов, так и не оказавших ему помощи. После этого отказался от пожертвований на торжественный ужин UNICEF в Шанхае со словами «Это (нецензурно) мои деньги» и пояснил, что не хочет вкладывать собственные средства (800 тысяч фунтов стерлингов или миллион долларов) в это мероприятие.

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Также опубликована переписка, в которой два чиновника благотворительных организаций советуют Бекхэму не демонстрировать в Instagram позолоченный ноутбук, так как это не вписывается в его имидж «человека из народа».

Представители спортсмена подтвердили факт взлома, но не стали комментировать цитаты, заявив, что они вырваны из контекста и создают неверное представление о ситуации.

Рыцарство даруется подданным Великобритании в знак признания особых заслуг. Мужчины получают право именоваться титулом «сэр», а женщины — «дама». За достижения в искусстве этого звания удостоены Пол Маккартни, Элтон Джон, Шон Коннери, Патрик Стюарт, Джуди Денч и Хелен Миррен. Анджелина Джоли пожалована в дамы за гуманитарную деятельность, но не имеет права присоединить звание к своему имени, так как является гражданкой США.