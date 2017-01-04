Бекхэм повздорил с бывшим руководителем команды «Формулы-1» на вечеринке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм повздорил с экс-руководителем команды «Формулы-1» McLaren Роном Деннисом из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах. Об этом сообщает F1i.com.

«Надо сказать, что разговор шел на повышенных тонах, но это буря в стакане. Они давно знакомы, и все было решено очень скоро», — сообщил друг Денниса.

Деннис в сопровождении нескольких десятков людей утверждал, что места принадлежат ему. В перепалку с ним вступила женщина из компании Бекхэма. Деннис не стал ее слушать, после чего в конфликт вмешался сам бывший футболист. Экс-капитану сборной Англии удалось отстоять правоту своей подруги.

Конфликт был исчерпан после того, как Деннис принес Бекхэму извинения.