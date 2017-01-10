Дэвид Бекхэм создал коллекцию одежды в честь сына

Видео: Kent & Curwen / Instagram

Британский футболист Дэвид Бекхэм представил коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с брендом Kent & Curwen. Как сообщает OK, спортсмен признался, что источником вдохновения для него стал 17-летний сын Бруклин. Новинки показали в рамках Недели моды, которая проходит в Лондоне.

Дэвид Бекхэм (David Robert Joseph Beckham) — британский футболист, выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также за сборную Англии, в которой был рекордсменом среди полевых игроков по числу матчей.